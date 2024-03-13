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東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほかパルプ・紙、鉱業、医薬品、機械なども下落。一方、電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、保険業、証券業、空運業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 電力・ガス業 ／ 514.14 ／ 0.71
2. 非鉄金属 ／ 1,264.66 ／ 0.65
3. 保険業 ／ 2,127.97 ／ 0.60
4. 証券業 ／ 597.34 ／ 0.39
5. 空運業 ／ 239.96 ／ 0.26
6. 石油・石炭製品 ／ 1,657.54 ／ 0.22
7. 水産・農林業 ／ 582.74 ／ 0.20
8. 電気機器 ／ 4,652.54 ／ 0.11
9. 銀行業 ／ 306.36 ／ 0.04
10. 化学工業 ／ 2,590.07 ／ 0.00
11. 食料品 ／ 2,190.73 ／ -0.05
12. 陸運業 ／ 2,131.56 ／ -0.05
13. ゴム製品 ／ 4,536.75 ／ -0.20
14. 精密機器 ／ 11,912.88 ／ -0.34
15. 繊維業 ／ 653.29 ／ -0.38
16. 金属製品 ／ 1,453.66 ／ -0.38
17. 建設業 ／ 1,667.08 ／ -0.40
18. 不動産業 ／ 1,882.54 ／ -0.43
19. その他製品 ／ 4,880.34 ／ -0.48
20. 鉄鋼 ／ 823.63 ／ -0.50
21. 輸送用機器 ／ 5,112.44 ／ -0.54
22. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,626.45 ／ -0.55
23. その他金融業 ／ 1,033.29 ／ -0.56
24. ガラス・土石製品 ／ 1,422.66 ／ -0.58
25. 小売業 ／ 1,779.28 ／ -0.63
26. 情報・通信業 ／ 5,748.25 ／ -0.63
27. サービス業 ／ 2,901.97 ／ -0.63
28. 卸売業 ／ 3,658.47 ／ -0.67
29. 機械 ／ 3,078.17 ／ -0.91
30. 医薬品 ／ 3,653.12 ／ -1.09
31. 鉱業 ／ 607.7 ／ -1.54
32. パルプ・紙 ／ 569.18 ／ -2.15
33. 海運業 ／ 1,644.73 ／ -2.58《CS》
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