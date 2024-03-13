*08:29JST 3/13

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（39005.49、+235.83）

・ナスダック総合指数は上昇（16265.64、+246.36）

・1ドル＝147.60-70円

・シカゴ日経先物は上昇（38880、大阪比+390）

・SOX指数は上昇（4992.51、+102.31）

・VIX指数は低下（13.84、-1.38）

・3月期末接近に伴う高配当銘柄人気

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・日経平均は下落（38797.51、-22.98）

・米原油先物は下落（77.56、-0.37）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・石油製品価格（11日）

・国債投資家懇談会

・国債市場特別参加者会合

・投信概況（2月）

・春闘集中回答日

・参院本会議

・独10年物国債入札

・伊3年物と7年物国債入札

・ユーロ圏鉱工業生産指数（1月）

・英鉱工業生産指数（1月）

・英商品貿易収支（1月）

・英10年物国債入札

・米30年物国債入札《ST》