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3/13の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:29JST 3/13
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（39005.49、+235.83）
・ナスダック総合指数は上昇（16265.64、+246.36）
・1ドル＝147.60-70円
・シカゴ日経先物は上昇（38880、大阪比+390）
・SOX指数は上昇（4992.51、+102.31）
・VIX指数は低下（13.84、-1.38）
・3月期末接近に伴う高配当銘柄人気
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・日経平均は下落（38797.51、-22.98）
・米原油先物は下落（77.56、-0.37）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・石油製品価格（11日）
・国債投資家懇談会
・国債市場特別参加者会合
・投信概況（2月）
・春闘集中回答日
・参院本会議
・独10年物国債入札
・伊3年物と7年物国債入札
・ユーロ圏鉱工業生産指数（1月）
・英鉱工業生産指数（1月）
・英商品貿易収支（1月）
・英10年物国債入札
・米30年物国債入札《ST》
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