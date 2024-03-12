関連記事
Vコマース 大幅反発、自己株TOB実施による一株当たりの価値向上をプラス視
記事提供元：フィスコ
*10:56JST Vコマース---大幅反発、自己株TOB実施による一株当たりの価値向上をプラス視
Vコマース＜2491＞は大幅反発。TOBによる自己株式の取得実施を発表している。買付予定株式数は発行済み株式数の33.06％に当たる1068万9990株、買付価格は1029円。資本政策を見直す観点から親会社のLINEヤフーがTOBに応募意向。応募株買い付けにより、同社はLINEヤフーの連結子会社から持分法適用会社となる見込み。株式売却による需給懸念が避けられるほか、一株当たりの価値が向上することで、ポジティブな反応が先行している。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- And Doホールディングスが新・建売ブランド「SHIRO(シロ)」の提供を本格開始 3/12 10:58
- セルソース 大幅反発、決算発表でのあく抜け感や卵子保管サービスへの期待も 3/12 10:57
- エスプールグループ、booost technologiesとブルードットグリーン、企業の環境経営支援で連携 3/12 10:55
- 出来高変化率ランキング（10時台）～ITbookHD、ソースネクストなどがランクイン 3/12 10:38
- ビーアンドピー 1Qは2ケタ増収・大幅な増益、期初業績予想に沿って順調に進捗 3/12 09:48