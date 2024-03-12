ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

Vコマース　大幅反発、自己株TOB実施による一株当たりの価値向上をプラス視

2024年3月12日 10:56

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:56JST Vコマース---大幅反発、自己株TOB実施による一株当たりの価値向上をプラス視
Vコマース＜2491＞は大幅反発。TOBによる自己株式の取得実施を発表している。買付予定株式数は発行済み株式数の33.06％に当たる1068万9990株、買付価格は1029円。資本政策を見直す観点から親会社のLINEヤフーがTOBに応募意向。応募株買い付けにより、同社はLINEヤフーの連結子会社から持分法適用会社となる見込み。株式売却による需給懸念が避けられるほか、一株当たりの価値が向上することで、ポジティブな反応が先行している。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る