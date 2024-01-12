チームスピリット　大幅に反発、24年8月期上期の営業損益予想を上方修正、成長投資や採用計画見直し／新興市場スナップショット

*09:18JST <4397> チームスピリット 366 +31

大幅に反発。24年8月期第2四半期累計（23年9月-24年8月）の営業損益予想を従来の2.00億円の赤字から1.00億円の赤字-0.80億円の赤字（前年同期実績0.22億円の赤字）に上方修正している。経営の効率性を高めるために一部の成長投資や採用計画を見直した結果、従来予想から上振れる見通しとなった。通期の損益予想は非開示。第1四半期の営業損益は0.48億円の赤字（同0.23億円の赤字）で着地している。《ST》