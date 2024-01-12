*08:43JST 1/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（35049.86、+608.14）

・NYダウは上昇（37711.02、+15.29）

・ナスダック総合指数は上昇（14970.18、+0.53）

・SOX指数は上昇（4067.90、+19.05）

・VIX指数は低下（12.44、-0.25）

・米原油先物は上昇（72.02、+0.65）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・シカゴ日経先物は下落（35205、大阪比-45）

・1ドル＝145.30-40円

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・1月限オプション特別清算指数（SQ）算出

・対外対内証券投資（先週まで2週分）

・銀行貸出預金動向（12月）

・国際収支（11月）

・景気ウォッチャー調査（12月）

・30年物国債入札

・ローソン＜2651＞、イオン＜8267＞など決算発表

・中国消費者物価指数（11月）

・中国生産者物価指数（11月）

・中国貿易統計（12月）

・英鉱工業生産指数（11月）

・英商品貿易収支（11月）

・インド鉱工業生産（11月）

・インド消費者物価指数（12月）

・米生産者物価指数（12月）

・米ミネアポリス連銀総裁が講演

・BofA、ウェルズファーゴ、JPモルガン、シティグループなど決算発表

・台湾総統選挙立法院選挙（13日）《ST》