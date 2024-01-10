ＷＡＣＵＬ　大幅に反落、24年2月期第3四半期累計の営業利益10.9％増、四半期別では減少／新興市場スナップショット

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大幅に反落。24年2月期第3四半期累計（23年3-11月）の営業利益を前年同期比10.9％増の1.22億円と発表している。継続的に発生するリカーリング売上高が過去最高を達成した。ただ、人材事業の成長を受けてデータベースの開発を前倒ししたため、四半期別の営業利益は第3四半期が0.26億円と第1四半期（0.69億円）、第2四半期（0.27億円）から減少した。通期予想は前期比3.9％増の1.91億円で据え置いた。《ST》