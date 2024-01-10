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うるる 大幅に3日ぶり反発、産後ケアホテルと提携、新生児を撮影できるサービス開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:37JST <3979> うるる 1659 +37
大幅に3日ぶり反発。子会社のOurPhoto（東京都中央区）がブリジアン（同）が運営する産後ケアホテル「MammaLevataママレヴァータ」と提携すると発表している。産後ケアをホテルで受けながら新生児期の姿を撮影できるサービス「お部屋でニューボーンフォト」の提供を開始する。看護師や助産師・保育士が常駐する産後ケアホテルで、母子ともにサポートを受けながら同じ空間で新生児を撮影できるとしている。《ST》
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