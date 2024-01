映画『ヘル・レイザー』続編3作品を全国公開、ホラー映画のアイコン“ピンヘッド”との戦い

映画『ヘル・レイザー』の続編3作品『ヘルレイザー2:ヘルバウンド』『ヘルレイザー3:ヘル・オン・アース』『ヘルレイザー4:ブラッドライン』を2024年1月12日(金)よりシネマート新宿ほかにて上映。

恐怖と官能が交錯する『ヘル・レイザー』続編3作品が上映へ

1987年に発表された映画『ヘル・レイザー』は、恐怖と官能が交錯する斬新な世界観で、熱狂的なファンを今なお増やし続けている幻想恐怖超大作。第1作の公開後、10作もの続編や関連作が生まれた最長のホラーシリーズの1つだ。そんな『ヘルレイザー』シリーズの原点『ヘル・レイザー』の4K版が、2023年12月に公開された。それに続き、続編3作品の公開も決定した。

『ヘル・レイザー』あらすじをおさらい

まずは、長く続くホラーシリーズの記念すべき第1作目『ヘル・レイザー』のあらすじをおさらいしたい。映画『ヘル・レイザー』は、とある屋敷に引っ越して来た夫、ラリーと妻のジュリアが遭遇する身の毛もよだつ惨劇を描き出した作品だ。

極限の快楽を得られるという奇妙なパズル・ボックスを手に入れたラリーの兄・フランクは、パズルを解いたことで魔導士たちによって八つ裂きにされ肉体を失っていた。そこへ、引っ越してきたラリーが屋根裏で怪我をし血を流したことでフランクは覚醒する。フランクは、かつて愛人だったジュリアに生贄の血肉を捧げて復活しようと目論むが、ラリーの先妻の娘カースティは、継母の怪しい行動に勘付いていた…。

再び惨劇が幕を開ける2作目

2作目の『ヘルレイザー2:ヘルバウンド』 では、前作で魔道士たちから逃れたカースティが経験する精神科病棟での物語を描く。

『ヘルレイザー2:ヘルバウンド』あらすじ

パズルボックスを研究していた病院の院長のチャナードは、事件現場のマットレスを手に入れ、病院の患者を犠牲にしてジュリアを復活。さらに、少女ティファニーを使って地獄の迷宮に足を踏み入れるのだった。それを阻止しようとするカースティ、待ち受ける魔道士たち。再びあの惨劇が幕を開ける。

新たな魔導士が登場する3作目

3作目となる『ヘルレイザー3:ヘル・オン・アース』では、代表的な魔導士のキャラクター・ピンヘッドをフォーカスした物語。新たな魔導士も登場し、封印を解かれたピンヘッドが、ニューヨークのナイトクラブ“ボイラー・ルーム”の客たちを次々に虐殺していく。

『ヘルレイザー3:ヘル・オン・アース』あらすじ

新人テレビレポーターのジョーイは救急病院で男性の身体に食い込んだ鎖が勝手に暴れ、彼の身体を引き裂く様子を目撃。独自に調査を開始したジョーイは、かつてのカースティの事件について知ることに。

一方、ニューヨークのナイトクラブ“ボイラー・ルーム”のオーナー・J.P.は、とあるギャラリーで不気味なブロンズを手に入れた。J.P.の血がかかったことで、ブロンズに刻み込まれていた魔道士ピンヘッドが目覚めてしまう。ピンヘッドにより虐殺されるナイトクラブの客たち。地獄と化した現場に駆けつけたジョーイの前に、魔道士に変身したJ.P.たちが出現、NYを殺戮の戦場に変える惨劇が幕を開ける。

宇宙空間でのピンヘッドとの闘いを描いた4作目

4作目の『ヘルレイザー4:ブラッドライン』は、地球から遠く離れた宇宙空間が舞台。ポール・マーチャント博士により呼び出されたピンヘッドが宇宙に現れ、パズルボックスの誕生秘話が明らかとなる。

『ヘルレイザー4:ブラッドライン』あらすじ

2127年、宇宙ステーション「ミノス」。ポール・マーチャント博士は、彼の先祖以来の積年の宿願を果たすため、ロボットアームを操作しパズルボックスを解いてピンヘッドを呼び出すも宇宙警備隊に身柄を拘束される。

取り調べにあたるリマーに対し、博士は自分の血脈(BLOODLINE)とパズルボックスの歴史を語り始める。若き科学者マーチャントの一族は、代々魔道士との戦いを続けていた。彼の先祖である18世紀の玩具職人・ルマルシャンは、貴族で黒魔術師のデ・リールの依頼でパズルボックスを制作。それが地獄への扉として使用されることを知ったルマルシャンは…。

限定グッズも

なお、ピンヘッドをメインに使用した映画公式グッズ“ヘルアイテム”がラインナップ。劇場限定Tシャツをはじめ、期間限定ショップ限定のスウェット、ポスターなどが揃う。これらアイテムも、映画公開と同日より発売される。

【詳細】

映画『ヘル・レイザー』続編3作

公開日:2024年1月12日(金) シネマート新宿ほか全国公開

【作品情報】



■『ヘルレイザー2:ヘルバウンド』

監督:トニー・ランデル

原作・製作総指揮:クライヴ・バーカー

脚本:ピーター・アトキンス

出演者:アシュレイ・ローレンス、クレア・ヒギンズ、ダグ・ブラッドレイ

原題:HELLBOUND:HELLRAISER Ⅱ



■『ヘルレイザー3:ヘル・オン・アース』

監督:アンソニー・ヒコックス

原作・製作総指揮:クライヴ・バーカー

原案・脚本:ピーター・アトキンス

出演者:テリー・ファレル、ダグ・ブラッドレイ、ポーラ・マーシャル

原題:HELLRAISER Ⅲ:HELL ON EARTH



■『ヘルレイザー4:ブラッドライン』

監督:アラン・スミシー

原作・製作総指揮:クライヴ・バーカー

脚本:ピーター・アトキンス

出演者:ブルース・ラムゼイ、ヴァレンティナ・ヴァルガス、ダグ・ブラッドレイ

原題:ELLRAISER:BLOODLINE

【グッズ情報】

発売日:2024年1月12日(金)

※劇場によって取扱のない場合あり。

※発売日、デザイン、価格は変更になる場合あり。

<期間限定ショップ>

会期:2024年1月12日(金)~2月4日(日)

会場:OPEN STUDIO(フリークスストア 渋谷併設ギャラリー)

住所:東京都渋谷区神南1-13-1

営業時間:平日 12:00〜20:00、土日祝 12:00〜20:30

© 1987 New World Pictures. All Rights Reserved.

© 2019 VINE LSE INTERNATIONAL IV, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.