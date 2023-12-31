【新紙幣発行で狙うべき関連銘柄は？】経済効果は1兆6000億円で様々な分野に及ぶ

【日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部】

【2024年:注目の相場テーマと銘柄を探る】

■軽量銘柄、脇道銘柄、裏銘柄が多数！

20年ぶりに新紙幣が発行されることに伴い、その関連銘柄に注目が集まっている。経済効果は1兆6000億円とも言われ、紙幣用原料や印刷機、識別センサー、処理機、両替機、ATM、自動券売機、POSレジ、自動販売機などの分野に及ぶ。主力株よりも軽量銘柄、脇道銘柄、裏銘柄が多く、リスクオンのチャンスとなるかもしれない。

関連銘柄は、紙幣用原料パルプの三菱製紙<3864>(東証プライム)、紙幣識別センサーのユビテック<6662>(東証スタンダード)、紙幣処理・識別機の日本金銭機械<6418>(東証プライム)などがの銘柄が多数存在する。日本インタビュ新聞社の株式投資情報では新春特集記事で注目銘柄を紹介する予定。ぜひご覧いただきたい。(情報提供:日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部)

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