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イーディーピー　大幅に4日続伸、「ダイヤモンド半導体で従来より大きな電流」報道で／新興市場スナップショット

2023年12月29日 13:15

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記事提供元：フィスコ

*13:15JST <7794> イーディーピー 1770 +242
大幅に4日続伸。一部メディアが「早稲田大学発スタートアップのパワーダイヤモンドシステムズ（東京・新宿）は基板に人工ダイヤモンドを使う『ダイヤモンド半導体』で従来より大きな電流を流せるようにした」と報じている。報道では「大電流に対応できれば電気自動車（EV）の急速充電器や再生可能エネルギー電源への採用に現実味が帯びる」とされ、ダイヤモンド単結晶を扱うイーディーピーが関連銘柄として買われているようだ。《ST》

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