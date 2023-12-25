ミロク情報サービス、中堅企業向けERPシステム『Galileopt　DX債権管理』、新オプションサービス「期間契約管理」の提供を開始

■サブスクリプションなどの期間契約を一括管理し、業務効率化を支援

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売するミロク情報サービス(MJS)<9928>(東証プライム)は25日、中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX(ガリレオプト ディーエックス)債権管理』において、新たなオプションサービス「期間契約管理」の提供を開始したと発表。

期間契約管理オプションにより、年会費や保守料の収入、サブスクリプション売上などの期間契約について、事前に契約期間や請求日などを登録することで、登録した契約期間に基づいた請求書の自動発行や計上スケジュールに基づく売上伝票の計上、入金消込管理や期間契約(売上計上済・売上計上予定)を把握するための管理表の出力などが可能となる。

これにより、近年増加するサブスクリプションビジネスをはじめとした、期間契約の前受請求を抜け漏れなく把握し一括管理ならびに入金業務の自動化をすることが可能となり、経理業務におけるさらなる効率化を支援する。

■『Galileopt DX債権管理』製品情報

『Galileopt DX債権管理』は、財務会計システム、販売管理システムとの連動により、煩雑な入金消込業務を自動化し、債権管理業務の効率化をトータルサポートする。(情報提供:日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】割安な「０１銘柄」に注目！業績上方修正・増配・自己株式取得で新春相場を狙え！（2023/12/04）

・【株式市場特集】師走相場で狙うべき銘柄は？不完全燃焼のパチンコ・パチスロと花粉症関連株に注目（2023/11/27）

・【株式市場特集】新ＮＩＳＡで狙うべき株は？株式分割銘柄が受け皿になる理由（2023/11/20）

・【株式市場特集】グロース市場のバリュー株を探せ！業績上方修正、高配当、時価総額上位の割安銘柄を厳選（2023/11/13）

