ウェスティンホテル横浜のバレンタインアフタヌーンティー、“恋の予感”テーマのハート×チョコスイーツ

ウェスティンホテル横浜は、「“Love Is In The Air -恋の予感 -”バレンタインアフタヌーンティー」を2024年2月1日(木)から2月14日(水)まで開催する。

華やかな2024年バレンタインアフタヌーンティー

“恋の予感”をテーマにしたウェスティンホテル横浜のバレンタインアフタヌーンティーでは、ピンクのハート型スコーンなど、見た目にも華やかなバレンタイン仕様のスイーツ・セイボリーを提供する。

ハート&チョコレートのスイーツやセイボリー

ティースタンドには、チョコレートの甘い香りとバジルの爽やかな風味を掛け合わせた「苺バジルムース」や「ハートショコラ」など、ハートモチーフのスイーツを用意。カルダモンを効かせた苺ジュレとパンナコッタのグラススイーツや、苺タルトも揃える。なお、土日祝日限定で「ボールチョコレート 恋の始まり」が付いてくるのも嬉しい。

また、セイボリーには、赤ワインとチョコレートで煮込んだ牛頬肉を贅沢にサンドした限定フィンガーサンドイッチなど、趣向を凝らした5品を提供。チョコレートの香りに包まれながら、優雅なバレンタインのティータイムを過ごせそうだ。

【詳細】

“Love Is In The Air -恋の予感 -”バレンタインアフタヌーンティー

開催期間:2024年2月1日(木)~2月14日(水)

場所:ウェスティンホテル横浜 23階 ロビーラウンジ

住所:神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2-2

時間:平日 12:00~/ 14:30~(2部制・120分)、土日・祝 11:30~/ 13:30~ / 15:30~(3部制・各100分)

料金:平日 7,500円、土日・祝 8,500円 ※サービス料込

メニュー例:

〈ウェルカムドリンク〉

ガトーショコラ

〈スイーツ〉

苺ジュレ カルダモン パンナコッタ、苺タルト ライム ピスタチオ、苺バジルムース、ハートショコラ

※土日祝日限定でチョコレートパフェも提供

〈セイボリー〉

苺とシャンパンのスープに浮かべた燻製帆立貝のタルタル オリーブ、パイケースに入れた鴨肉とビーツのサラダ ビーツのシート、玉葱のブランマンジェ 湘南レッドのピクルス

〈フィンガーサンドウィッチ〉

トマトとシラスのトルティーヤロール エストラゴンのアクセント、赤ワインとチョコレートで煮込んだ牛頬肉のサンド グリュイエール ルッコラ

〈スコーン〉

ベリースコーン、ローズマリースコーン、ストロベリーとナツメグのジャム/クロテッドクリーム/ハチミツ

※「ロンネフェルト」の紅茶やコーヒーを90分間フリーフローで提供

【予約・問い合わせ先】

レストラン予約

TEL:045-577-0870(10:00~19:00)