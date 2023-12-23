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NY原油：伸び悩み、利食い売りが増える
記事提供元：フィスコ
*07:21JST NY原油：伸び悩み、利食い売りが増える
NYMEX原油2月限終値：73.56 ↓0.33
22日のNY原油先物2月限は伸び悩み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－0.33ドル（-0.45％）の73.56で通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは73.39ドル－74.98ドル。米国市場の中盤にかけて74.98ドルまで買われたが、利食い売りが増えたことで一時73.39ドルまで反落。ただ、供給不安は消えていないため、通常取引終了後の時間外取引では主に74ドルを挟んだ水準で推移した。《MK》
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