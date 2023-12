OKAMOTO'Sの新曲「この愛に敵うもんはない」アニメ「アンデッドアンラック」第2クールEDテーマ

OKAMOTO'S(オカモトズ)の新曲「この愛に敵うもんはない」が、2024年1月31日(水)にリリースされる。

OKAMOTO'Sの新曲「この愛に敵うもんはない」

OKAMOTO'Sの新曲「この愛に敵うもんはない」は、TVアニメ「アンデッドアンラック」第2クールのエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。同作の大ファンであるというボーカル・オカモトショウが、これまでに自身が手掛けた作品の中で最も時間をかけ、こだわりを表現した楽曲になっているという。

アニメ「アンデッドアンラック」第2クールのEDテーマに

TVアニメ「アンデッドアンラック」は、「週刊少年ジャンプ」で連載中の戸塚慶文による漫画をアニメーション化した作品。触れた人々に不幸な事故をもたらす“アンラック”な少女・風子と、絶対に死ねない不死の体を持つ“アンデッド”のアンディ、2人が“最高の死”を見つけるための物語が描かれる。

OKAMOTO’S オカモトショウ コメント

わたくしオカモトショウはアンデッドアンラックの大ファンなので、今回エンディングテーマの制作をできたことが光栄です!

今までの自分が書いた曲の中でも、1番時間をかけてこだわって作曲しました。

歌詞は特に、自分の生きてるリアルな世界でもし否定者じゃないアンディと風子がこんな真っ直ぐな恋をしてくれたらいいな、と願いを込めて書きました。

今週刊連載を追いながら激熱展開に胸を打たれつつ、アニメでもその魅力が倍増するのを楽しみにしています!

オカモトショウ(OKAMOTO’S)

作品情報

OKAMOTO'S 新曲「この愛に敵うもんはない」

※TVアニメ「アンデッドアンラック」第2クールエンディングテーマ

リリース日:2024年1月31日(水)



■期間限定通常盤(CD)

価格:1,650円



■完全限定生産盤(CD+Blu-ray)

価格:2,750円

<収録曲>※両形態共通

・CD

M1 この愛に敵うもんはない

M2 カーニバル

M3 この愛に敵うもんはない(TVedit)

M4 この愛に敵うもんはない(Instrumental)

・Blu-ray(完全限定生産盤のみ)

THE BAWDIES × OKAMOTO’S SPLIT TOUR 2023「ON STAGE」 at Zepp Divercity TOKYO

M1 Run Run Run

M2 いつも、エンドレス

M3 Where Do We Go?

M4 Rock n’ Roll Star feat. ROY

M5 90'S TOKYO BOYS