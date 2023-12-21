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12/21の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:35JST 12/21
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（33675.94、+456.55）
・米原油先物は上昇（74.22、+0.28）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・NYダウは下落（37082.00、-475.92）
・ナスダック総合指数は下落（14777.94、-225.28）
・1ドル＝143.40-50円
・シカゴ日経先物は下落（33050、大阪比-550）
・SOX指数は下落（4007.66、-117.90）
・VIX指数は上昇（13.67、+1.14）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・神田財務官の記者会見
・マーソが新規上場
・中国SWIFTグローバル支払い元建て（11月）
・ブラジル中央銀行が四半期インフレ報告公表
・トルコ中央銀行が政策金利発表
・カナダ小売売上高（10月）
・米GDP確定値（7-9月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（12月）
・米景気先行指数（11月）
・米5年物インフレ連動債（TIPS）入札
・米ナイキなど決算発表《ST》
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