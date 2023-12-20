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ドリーム・アーツ　大幅に3日続伸、米企業の暗号鍵技術と連携した新たなクラウドセキュリティの提供開始／新興市場スナップショット

2023年12月20日 09:56

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記事提供元：フィスコ

*09:56JST <4811> ドリーム・アーツ 3020 +242


大幅に3日続伸。データセキュリティ企業の米Fortanix社と技術提携し、同社の暗号鍵技術と連携した新たなクラウドセキュリティソリューションの提供を開始したと発表している。業務デジタル化クラウド「SmartDB」のデータ暗号化時の鍵をより厳密に管理することが可能となり、金融や医療領域など厳格なセキュリティ基準への適合が要求される業界や企業に対してソリューションの提供が可能になるとしている。《ST》

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