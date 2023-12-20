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ＷＴＯＫＹＯ 大幅に続伸、Web3領域の事業拡大でTWIN PLANETやアソビシステムなどと合弁会社設立／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:31JST <9159> ＷＴＯＫＹＯ 2588 +211
大幅に続伸。アーティストプロダクションのTWIN PLANET（東京都渋谷区）及びタレントマネジメントのアソビシステム（同）、その他2社との間で、Web3領域の事業拡大を目的とした合弁会社設立に関する契約を締結すると発表している。合弁会社の名称は「YOAKE entertainment」で、暗号資産の発行・運用やマネジメント業務などを手掛ける。出資比率はTWIN PLANETが40％、アソビシステムが20％、W TOKYOが14％。《ST》
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