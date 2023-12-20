関連記事
前日に動いた銘柄 part1 雨風太陽、Birdman、ANYCOLORなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 雨風太陽、Birdman、ANYCOLORなど
銘柄名<コード>19日終値⇒前日比
Birdman＜7063＞ 1036 +150
SUPER JUNIORウニョク氏をプロデューサーに迎え
K-POPボーイズグループ結成に向け本格始動。
FUJIMI＜5384＞ 2875 +165
複数の国内証券で買い推奨継続。
Kudan＜4425＞ 1043 -151
新株予約権1万6000個発行で希薄化懸念。
サイエンスアーツ＜4412＞ 551 +44
音声通話でのテキスト化及び翻訳通信技術の基本特許を米国で取得。
雨風太陽＜5616＞ 1422 +300
18日に新規上場、押し目買い端緒に上値伸ばす。
セキュア＜4264＞ 1549 +141
電気通信工事のジェイ・ティー・エヌを子会社化。
ANYCOLOR＜5032＞ 3260 +205
自己株式の取得実施発表が引き続きインパクトに。
TOKYO BASE＜3415＞ 281 +20
先週末の決算発表後はあく抜け感が優勢で。
タツモ＜6266＞ 2827 +162
調整一巡感からのリバウンドが継続の形に。
富士通ゼネラル＜6755＞ 2205.5 +99
再編の不透明感を嫌気した売りにも一巡感で。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 6740 +360
半導体製造装置株堅調な流れにも乗る。
レーザーテック＜6920＞ 34750 +1610
米半導体関連まちまちも国内関連株は総じて買い優勢に。
ローツェ＜6323＞ 15040 +860
25日移動平均線を支持線として意識も。
コカBJH＜2579＞ 2090.5 +51.5
野村證券では投資判断を格上げ。
山陽特殊製鋼＜5481＞ 2620 -243
日本製鉄によるTOB思惑などが後退の形に。
日鉄ソリューションズ＜2327＞ 4640 -140
山陽特殊製鋼と同様に目先のTOB思惑が後退。
セルソース＜4880＞ 1369 +8
今期の連続2ケタ減益見通しを引き続きマイナス視。
日本製鉄＜5401＞ 3148 -91
米USスチール買収発表も資金負担増を警戒。
インフロニアHD＜5076＞ 1396.5 -29.5
大型買収による資金負担増をあらためて警戒視も。《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- And Doホールディングスのハウスドゥが「第2回老後の住まいとお金に関する調査」を実施 12/19 20:13
- 朝日ラバーは医療用ゴム製品の生産拡大へ、第二福島工場を増築 12/19 17:04
- TACは底値圏、24年3月期2桁営業増益予想 12/19 16:48
- ネオジャパンは調整一巡、24年1月期通期予想を上方修正、さらに再上振れ余地 12/19 16:47
- インフォマートは戻り試す、23年12月期増益予想、24年12月期も収益拡大基調 12/19 16:47