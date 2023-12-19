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ＡＶＩＬＥＮ -1σまでの調整を経てリバウンド強まる
記事提供元：フィスコ
*13:48JST <5591> ＡＶＩＬＥＮ 2392 +93
3営業日続伸。12月4日に付けた2780円をピークに調整を継続し、足もとで25日線を割り込み、2200円を下回る場面も見られた。ただし、ボリンジャーバンドでは12月4日の+2σ突破から、これまでの下げで-1σまでの調整をみせており、過熱感は後退した。25日線突破からの一段高を狙った展開が期待されてきそうだ。《FA》
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