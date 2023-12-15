関連記事
東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
*15:39JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、鉱業、非鉄金属、機械なども上昇。一方、水産・農林業が下落率トップ。そのほか保険業、銀行業、電力・ガス業、食料品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 海運業 ／ 1,460.21 ／ 6.24
2. 鉄鋼 ／ 737.04 ／ 3.01
3. 鉱業 ／ 553.43 ／ 2.76
4. 非鉄金属 ／ 1,110.73 ／ 2.67
5. 機械 ／ 2,606.51 ／ 2.12
6. 不動産業 ／ 1,724.4 ／ 1.74
7. 輸送用機器 ／ 4,092.06 ／ 1.72
8. ガラス・土石製品 ／ 1,230.06 ／ 1.45
9. 電気機器 ／ 4,113.71 ／ 1.43
10. 金属製品 ／ 1,292.32 ／ 1.38
11. 化学工業 ／ 2,361.74 ／ 1.37
12. 繊維業 ／ 652.65 ／ 1.02
13. 卸売業 ／ 3,115.85 ／ 0.98
14. 石油・石炭製品 ／ 1,410.84 ／ 0.79
15. サービス業 ／ 2,778.65 ／ 0.76
16. 証券業 ／ 468.53 ／ 0.72
17. 建設業 ／ 1,503.63 ／ 0.46
18. ゴム製品 ／ 4,308.33 ／ 0.34
19. 精密機器 ／ 10,712.87 ／ 0.33
20. 空運業 ／ 241.16 ／ 0.21
21. パルプ・紙 ／ 508.46 ／ 0.09
22. 情報・通信業 ／ 5,247.55 ／ -0.07
23. その他金融業 ／ 870.57 ／ -0.08
24. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,598.35 ／ -0.20
25. 陸運業 ／ 2,111.32 ／ -0.48
26. その他製品 ／ 4,236.07 ／ -0.66
27. 小売業 ／ 1,606.87 ／ -0.77
28. 医薬品 ／ 3,355.86 ／ -1.52
29. 食料品 ／ 2,103.57 ／ -1.57
30. 電力・ガス業 ／ 489.79 ／ -1.61
31. 銀行業 ／ 249.06 ／ -1.80
32. 保険業 ／ 1,664.76 ／ -2.08
33. 水産・農林業 ／ 537.65 ／ -2.24《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日経平均は反発、様子見ムード強まるなか大型株中心に買戻される展開に 12/15 15:40
- 12月15日の日本国債市場：債券先物は145円60銭で取引終了 12/15 15:32
- 日経平均大引け：前日比284.30円高の32970.55円 12/15 15:02
- 日経平均は209円高、引き続き米経済指標に関心 12/15 14:46
- 日経平均VIは低下、株価堅調で警戒感が後退 12/15 14:12