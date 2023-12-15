*15:39JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ

海運業が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、鉱業、非鉄金属、機械なども上昇。一方、水産・農林業が下落率トップ。そのほか保険業、銀行業、電力・ガス業、食料品なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 1,460.21 ／ 6.24

2. 鉄鋼 ／ 737.04 ／ 3.01

3. 鉱業 ／ 553.43 ／ 2.76

4. 非鉄金属 ／ 1,110.73 ／ 2.67

5. 機械 ／ 2,606.51 ／ 2.12

6. 不動産業 ／ 1,724.4 ／ 1.74

7. 輸送用機器 ／ 4,092.06 ／ 1.72

8. ガラス・土石製品 ／ 1,230.06 ／ 1.45

9. 電気機器 ／ 4,113.71 ／ 1.43

10. 金属製品 ／ 1,292.32 ／ 1.38

11. 化学工業 ／ 2,361.74 ／ 1.37

12. 繊維業 ／ 652.65 ／ 1.02

13. 卸売業 ／ 3,115.85 ／ 0.98

14. 石油・石炭製品 ／ 1,410.84 ／ 0.79

15. サービス業 ／ 2,778.65 ／ 0.76

16. 証券業 ／ 468.53 ／ 0.72

17. 建設業 ／ 1,503.63 ／ 0.46

18. ゴム製品 ／ 4,308.33 ／ 0.34

19. 精密機器 ／ 10,712.87 ／ 0.33

20. 空運業 ／ 241.16 ／ 0.21

21. パルプ・紙 ／ 508.46 ／ 0.09

22. 情報・通信業 ／ 5,247.55 ／ -0.07

23. その他金融業 ／ 870.57 ／ -0.08

24. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,598.35 ／ -0.20

25. 陸運業 ／ 2,111.32 ／ -0.48

26. その他製品 ／ 4,236.07 ／ -0.66

27. 小売業 ／ 1,606.87 ／ -0.77

28. 医薬品 ／ 3,355.86 ／ -1.52

29. 食料品 ／ 2,103.57 ／ -1.57

30. 電力・ガス業 ／ 489.79 ／ -1.61

31. 銀行業 ／ 249.06 ／ -1.80

32. 保険業 ／ 1,664.76 ／ -2.08

33. 水産・農林業 ／ 537.65 ／ -2.24《CS》