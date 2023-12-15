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今日の注目スケジュール：中小売売上高、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど

2023年12月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中小売売上高、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
09:30　製造業PMI(12月)　　48.3
09:30　サービス業PMI(12月)　　50.8
09:30　総合PMI(12月)　　49.6
13:30　第3次産業活動指数(10月)　0.1％　-1.0％
15:30　日本取引所グループの山道CEOが定例会見


魁力屋が東証スタンダードに新規上場(公開価格:1400円)

S&Jが東証グロースに新規上場(公開価格:1320円)


＜海外＞
10:20　中・中期貸出ファシリティ金利(1年物)　2.50％　2.50％
10:30　中・新築住宅価格(11月)　　-0.38％
11:00　中・鉱工業生産指数(11月)　5.7％　4.6％
11:00　中・小売売上高(11月)　12.4％　7.6％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(11月)　3.0％　2.9％
11:00　中・不動産投資(11月)　-9.4％　-9.3％
11:00　中・住宅販売(11月)　　-3.7％
11:00　中・調査失業率(11月)　5.0％　5.0％
17:30　独・製造業PMI(12月)　　42.6
17:30　独・サービス業PMI(12月)　　49.6
17:30　独・総合PMI(12月)　　47.8
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(12月)　　44.2
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(12月)　　48.7
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(12月)　　47.6
18:30　英・製造業PMI(12月)　　47.2
18:30　英・サービス業PMI(12月)　　50.9
18:30　英・総合PMI(12月)　　50.7
19:00　欧・ユーロ圏貿易収支(10月)　　100億ユーロ
19:30　露・ロシア連邦中央銀行(中央銀行)が政策金利発表　　15.00％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-10)(12月)　　0.52％
21:00　ブ・経済活動(10月)　　-0.06％
22:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(12月)　3.8　9.1
23:15　米・鉱工業生産指数(11月)　0.2％　-0.6％
23:15　米・設備稼働率(11月)　79.1％　78.9％
23:45　米・製造業PMI(12月)　49.3　49.4
23:45　米・サービス業PMI(12月)　50.7　50.8
23:45　米・総合PMI(12月)　　50.7
30:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(10月)　　-17億ドル


台湾・総統選告示


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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