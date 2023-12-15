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今日の注目スケジュール：中小売売上高、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中小売売上高、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
09:30 製造業PMI(12月) 48.3
09:30 サービス業PMI(12月) 50.8
09:30 総合PMI(12月) 49.6
13:30 第3次産業活動指数(10月) 0.1％ -1.0％
15:30 日本取引所グループの山道CEOが定例会見
魁力屋が東証スタンダードに新規上場(公開価格:1400円)
S&Jが東証グロースに新規上場(公開価格:1320円)
＜海外＞
10:20 中・中期貸出ファシリティ金利(1年物) 2.50％ 2.50％
10:30 中・新築住宅価格(11月) -0.38％
11:00 中・鉱工業生産指数(11月) 5.7％ 4.6％
11:00 中・小売売上高(11月) 12.4％ 7.6％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(11月) 3.0％ 2.9％
11:00 中・不動産投資(11月) -9.4％ -9.3％
11:00 中・住宅販売(11月) -3.7％
11:00 中・調査失業率(11月) 5.0％ 5.0％
17:30 独・製造業PMI(12月) 42.6
17:30 独・サービス業PMI(12月) 49.6
17:30 独・総合PMI(12月) 47.8
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(12月) 44.2
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(12月) 48.7
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(12月) 47.6
18:30 英・製造業PMI(12月) 47.2
18:30 英・サービス業PMI(12月) 50.9
18:30 英・総合PMI(12月) 50.7
19:00 欧・ユーロ圏貿易収支(10月) 100億ユーロ
19:30 露・ロシア連邦中央銀行(中央銀行)が政策金利発表 15.00％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-10)(12月) 0.52％
21:00 ブ・経済活動(10月) -0.06％
22:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(12月) 3.8 9.1
23:15 米・鉱工業生産指数(11月) 0.2％ -0.6％
23:15 米・設備稼働率(11月) 79.1％ 78.9％
23:45 米・製造業PMI(12月) 49.3 49.4
23:45 米・サービス業PMI(12月) 50.7 50.8
23:45 米・総合PMI(12月) 50.7
30:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(10月) -17億ドル
台湾・総統選告示
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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