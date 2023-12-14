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ベルトラ　大幅に続伸、一時1ドル＝140円台後半の円高で海外旅行需要に期待／新興市場スナップショット

2023年12月14日 13:46

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記事提供元：フィスコ

*13:46JST <7048> ベルトラ 544 +29
大幅に続伸。東京外国為替市場で一時1ドル＝140円台後半まで円高・ドル安が進んだことを背景に、海外旅行需要が高まるとの期待から買いが入っている。米連邦制度準備理事会（FRB）が24年に3回分の利下げを実施する予想を示したことから、外為市場ではドルを売って円を買う動きが広がっている。海外ツアーを手掛けるベルトラのほか、総合旅行予約サイトを運営するアドベンチャー＜6030＞にも投資資金が流入している。《ST》

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