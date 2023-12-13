関連記事
博展 ストップ高買い気配、23年12月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想も増額修正／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:49JST <2173> 博展 706 カ -
ストップ高買い気配。23年12月期（4-12月期の変則決算）の営業利益予想を従来の4.00億円から6.90億円（前期実績7.39億円）に上方修正している。リアルイベント分野が盛況で、受注納品活動が予想を上回る見込みとなったため。BtoCマーケティング領域の大型展示会案件の増加と外注費の抑制なども利益を押し上げる見通し。併せて期末配当予想を従来の15.00円から20.00円（前期末実績10.00円）に増額修正している。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- くすりの窓口 大幅に反発、外来受診支援アプリを東京大学医学部附属病院が導入／新興市場スナップショット 12/13 10:02
- モダリス 一時ストップ高、JCRファーマと中枢神経系疾患対象の新規遺伝子治療開発で共同研究契約／新興市場スナップショット 12/13 09:51
- スパイダープラス 大幅に反発、帳票デジタル化サービスが関電工の測定記録支援システムと連携／新興市場スナップショット 12/13 09:35
- アウトルック 初値1656円、公開価格を8.0％下回る、経営管理システムやコンサルサービス／新興市場スナップショット 12/12 14:52
- HPCシステムズ 大幅に続伸、新たなマテリアルズ・インフォマティクス手法の開発に成功／新興市場スナップショット 12/12 14:36