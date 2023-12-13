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博展　ストップ高買い気配、23年12月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想も増額修正／新興市場スナップショット

2023年12月13日 12:49

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記事提供元：フィスコ

*12:49JST <2173> 博展 706 カ -
ストップ高買い気配。23年12月期（4-12月期の変則決算）の営業利益予想を従来の4.00億円から6.90億円（前期実績7.39億円）に上方修正している。リアルイベント分野が盛況で、受注納品活動が予想を上回る見込みとなったため。BtoCマーケティング領域の大型展示会案件の増加と外注費の抑制なども利益を押し上げる見通し。併せて期末配当予想を従来の15.00円から20.00円（前期末実績10.00円）に増額修正している。《ST》

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