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ポールHD　大幅続落、上半期決算時に続く大幅下方修正に

2023年12月13日 11:25

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記事提供元：フィスコ

*11:25JST ポールHD---大幅続落、上半期決算時に続く大幅下方修正に
ポールHD＜3657＞は大幅続落。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は6.8億円で前年同期比66.4％減となり、通期予想は従来の17.4億円から6.4億円、前期比76.4％減に下方修正している。海外ソリューションの新規事業収益化遅れ、一部ゲーム開発出資レベニューシェアの収益計画下振れ、拠点統合整備費用の予算超過などが要因のようだ。上半期決算時に続く大幅下方修正にネガティブなインパクトが優勢。《ST》

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