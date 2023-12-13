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ACCESS ストップ高買い気配、NTTと資本業務提携へ
記事提供元：フィスコ
*11:20JST ACCESS---ストップ高買い気配、NTTと資本業務提携へ
ACCESS＜4813＞はストップ高買い気配。NTTとの資本業務提携を発表している。タワー投資顧問が保有する513万4600株を市場外の相対取引で取得し、NTTが13.5％を保有する第2位株主となるもよう。また、NTTの技術とIP InfusionのネットワークOSの技術を活用し、ネットワーク OS「Beluganos」に関する研究開発・商用化とグローバル市場での販売・サポート強化などで業務提携を行う。中長期的な企業価値向上につながるものとして好材料視する動きに。《ST》
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