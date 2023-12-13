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東京為替：145円台前半で顧客筋のドル買い注文残る

2023年12月13日 10:50

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記事提供元：フィスコ

*10:50JST 東京為替：145円台前半で顧客筋のドル買い注文残る
13日午前の東京市場でドル・円は145円40銭台で推移。米連邦公開市場委員会（FOMC）会合の結果判明を控えており、ドル・円など主要通貨の為替取引は動意薄の状態が続くとみられる。145円19銭まで下げた後、145円60銭まで反発したが、145円台前半には顧客筋のドル買い注文が入っており、ドルは下げ渋っている。ここまでの取引レンジはドル・円は145円19銭－145円60銭、ユーロ・ドルは1.0791ドル－1.0800ドル、ユーロ・円は156円78銭－158円12銭。《MK》

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