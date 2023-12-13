くすりの窓口　大幅に反発、外来受診支援アプリを東京大学医学部附属病院が導入／新興市場スナップショット

*10:02JST <5592> くすりの窓口 1810 +68

大幅に反発。子会社のホスピタルヘルスケア（東京都豊島区）が開発・運営する外来受診支援アプリ「スマートガイドシステム」が東京大学医学部附属病院で導入されたと発表している。同病院に通う6500人以上の患者が利用登録している。スマートガイドシステムは、再来受付からあと払いまで通院サポートを目的としたLINEミニアプリ。LINEミニアプリとしてスマートフォンのGPS機能を用いて病院の再来受付に対応した国内初の事例という。《ST》