関連記事
アウトルック 初値1656円、公開価格を8.0％下回る、経営管理システムやコンサルサービス／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:52JST <5596> アウトルック 1389 -
公開価格（1800円）を8.0％下回る1656円で初値を付けた。会社設立は06年4月12日。主な事業は経営管理システム「Sactona」の開発や導入、経営管理コンサルティングの提供。24年3月期の営業利益予想は前期比4.3％増の4.90億円。Sactonaやコンサルティングサービスのソリューションとしての利用が増加しており、継続的な需要拡大を見込む。第2四半期累計の実績は2.63億円だった。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- HPCシステムズ 大幅に続伸、新たなマテリアルズ・インフォマティクス手法の開発に成功／新興市場スナップショット 12/12 14:36
- Ｆ－ブレイン 大幅に3日続伸、AIプラットフォーム脆弱性診断サービスの取り扱い開始へ／新興市場スナップショット 12/12 13:19
- テックポイント 大幅に続伸、車載用映像受信半導体が中国企業のパノラミックビューモニターに採用／新興市場スナップショット 12/12 10:24
- ステラファーマ 大幅に反発、三菱ケミカル・東大とホウ素中性子捕捉療法用製剤の実用化で共同研究／新興市場スナップショット 12/12 09:42
- ＧＥＮＤＡ 大幅に続伸、24年1月期第3四半期の営業利益19.7％増、アミューズメントで人流増加／新興市場スナップショット 12/12 09:28