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アウトルック　初値1656円、公開価格を8.0％下回る、経営管理システムやコンサルサービス／新興市場スナップショット

2023年12月12日 14:52

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記事提供元：フィスコ

*14:52JST <5596> アウトルック 1389 -
公開価格（1800円）を8.0％下回る1656円で初値を付けた。会社設立は06年4月12日。主な事業は経営管理システム「Sactona」の開発や導入、経営管理コンサルティングの提供。24年3月期の営業利益予想は前期比4.3％増の4.90億円。Sactonaやコンサルティングサービスのソリューションとしての利用が増加しており、継続的な需要拡大を見込む。第2四半期累計の実績は2.63億円だった。《ST》

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