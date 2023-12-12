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HPCシステムズ 大幅に続伸、新たなマテリアルズ・インフォマティクス手法の開発に成功／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:36JST <6597> HPCシステムズ 2136 +33
大幅に続伸。参画する産官学連携の共同チームがアテンション機構を採用した深層学習による新たなマテリアルズ・インフォマティクス手法の開発に成功したと発表している。計算科学・実験科学・データ科学の融合を一歩進めたものという。アテンション機構は、データ内の重要な情報を自動的に注目する仕組み。マテリアルズ・インフォマティクス手法は、化学産業のような製造業での製品設計にデジタル技術を活用する手法を指す。《ST》
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