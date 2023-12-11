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ティア 家族葬ホール「ティア豊山」開業
記事提供元：フィスコ
*11:41JST ティア---家族葬ホール「ティア豊山」開業
ティア＜2485＞は8日、家族葬ホール「ティア豊山」を愛知県西春日井郡豊山町に16日に開業することを発表。
「ティア豊山」は、家族葬専用ホールとしては、直営・FC合わせて50会館目となる直営会館。県道161号名古屋空港交差点から南西へ車で1分、豊山町役場正面道向かいの立地で利便性に優れている。敷地面積573平方メートル、建築面積193平方メートルの鉄骨造平屋建てで、バリアフリー設計を採用しており、高齢の方や、車いすの利用にも安心である。収容人数が30名程度のホール1部屋と、一日葬専用式場を2部屋、3テーブル12席の会食室、控室専用のトイレや洗面、バスを完備した宿泊空間を提供する。遺体用冷蔵庫2体分を建物内に備え、安置から式へスムーズな移動が可能である。《SI》
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