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12/7の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:26JST 12/7
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（33445.90、+670.08）
・1ドル＝147.10-20円
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化観測
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（36054.43、-70.13）
・ナスダック総合指数は下落（14146.71、-83.20）
・シカゴ日経先物は下落（33160、大阪比-290）
・SOX指数は下落（3645.82、-26.58）
・VIX指数は上昇（12.97、+0.12）
・米原油先物は下落（69.38、-2.94）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・12月限先物オプションの最終売買日
・対外対内証券投資（先週）
・東京オフィス空室率（11月）
・景気先行CI指数（10月）
・景気一致指数（10月）
・積水ハウスなど決算発表
・豪貿易収支（10月）
・スイス失業率（11月）
・独鉱工業生産指数（10月）
・ユーロ圏GDP改定値（7-9月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米卸売在庫（10月）
・米家計純資産変化（7-9月）
・米消費者信用残高（10月）
・中国貿易収支（11月）
・中国外貨準備高（11月）
・欧州連合（EU）中国首脳会議（8日まで）
・ユーロ圏財務相会合《ST》
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