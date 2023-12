リーボック×映画『ハリー・ポッター』4つの寮のシューレース＆刺繍パッチ付きスニーカー

リーボック(Reebok)と映画『ハリー・ポッター』がコラボレーション。シューズとアパレルを2023年12月1日(金)よりリーボック直営店などで販売する。

リーボック×映画『ハリー・ポッター』

リーボックと、人気ファンタジー映画シリーズ『ハリー・ポッター』による初のコラボレーションが実現。魔法の世界から着想を得たシューズとアパレルを展開する。

4つの寮のシューレース&刺繍パッチ付きスニーカー

まず最初に注目したいのは、ホグワーツ魔法魔術学校の寮のカラーリングで着用できるスニーカー「クラブ C 85」。制服のネクタイをイメージさせるシューレース4色と、4つの寮の紋章とシンボルをモチーフにした刺繍パッチ4種類が付いており、簡単に付け替えできる。内側のシュータンにデザインされた、ハグリッドへ向けたメッセージ「IT’S NOT HOGWARTS WITHOUT YOU,HAGRID」もポイントだ。

“ヴォルデモート卿”着想の「インスタポンプフューリー 95」

“名前を呼んではいけないあの人”ヴォルデモート卿から着想を得た、「インスタポンプフューリー 95」の限定モデルも要チェック。アッパーは、ブラックのスエードとダークマークでヴォルデモート卿やデスイーター(死喰い人)を表現し、ポイントにスリザリン寮のモチーフであるヘビのウロコのディテールを取り入れた。

“死の秘宝”を表現した「クラシックレザー」

「クラシックレザー」では、伝説的な“死の秘宝”を表現。シュータンの内側には透明マンとのグラフィックを施し、表面にはニワトコの杖、透明マント、蘇りの石を表す“死の秘宝のマーク”をプリントした。サイドには“死の秘宝”を表す「The Deathly Hallows」の文字が施されている。

フーディーなどアパレルも

さらに、ホグワーツ魔法魔術学校から着想を得たデザインのフーディーなどアパレルも豊富に揃う。

【詳細】

リーボック×『ハリー・ポッター』

発売日:2023年12月1日(金)

取扱店舗:リーボック直営店、公式オンラインショップ

アイテム例:

・「クラブ C 85」14,300円

サイズ:22.5cm~30.0cm ※29.5cmの展開はない。

・「インスタポンプフューリー 95」27,500円

サイズ:23.0cm~30.0cm ※29.5cmの展開はない。

・「クラシックレザー」14,300円

サイズ:22.5cm~30.0cm ※29.5cmの展開はない。

【問い合わせ先】

リーボック

TEL:03-6757-9634(電話受付 平日 10:00~18:00)

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s23)