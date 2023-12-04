関連記事
今日の注目スケジュール：トルコ消費者物価指数、独貿易収支、米製造業受注など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：トルコ消費者物価指数、独貿易収支、米製造業受注など
＜国内＞
08:50 マネタリーベース(11月) 9.0％
09:30 「金融政策の多角的レビュー」に関するワークショップの第1回会合開催(日本銀行)
10:10 国債買い入れオペ(1-3年、3-5年、10-25年、25年超)(日本銀行)
アスマークが東証スタンダードに新規上場(公開価格:2300円)
＜海外＞
16:00 トルコ・消費者物価指数(11月) 61.78％ 61.36％
16:00 独・貿易収支(10月) 165億ユーロ
16:30 スイス・消費者物価指数(11月) 1.7％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(11月) 0.3％
20:25 ブ・週次景気動向調査
20:30 ブ・経常収支(10月) -13.75億ドル
20:30 ブ・海外直接投資(10月) 37.52億ドル
22:00 ブ・自動車販売台数(11月) 21万7745台
24:00 米・製造業受注(10月) -2.6％ 2.8％
香港・中国恒大集団の清算申し立て審理
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 12/1の強弱材料 12/ 1 08:47
- 今日の注目スケジュール：失業率、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など 12/ 1 06:30
- 11/30の強弱材料 11/30 08:22
- 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など 11/30 06:30
- 11/29の強弱材料 11/29 08:44