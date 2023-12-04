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今日の注目スケジュール：トルコ消費者物価指数、独貿易収支、米製造業受注など

2023年12月4日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：トルコ消費者物価指数、独貿易収支、米製造業受注など
＜国内＞
08:50　マネタリーベース(11月)　　9.0％
09:30　「金融政策の多角的レビュー」に関するワークショップの第1回会合開催(日本銀行)
10:10　国債買い入れオペ(1-3年、3-5年、10-25年、25年超)(日本銀行)


アスマークが東証スタンダードに新規上場(公開価格:2300円)


＜海外＞
16:00　トルコ・消費者物価指数(11月)　61.78％　61.36％
16:00　独・貿易収支(10月)　　165億ユーロ
16:30　スイス・消費者物価指数(11月)　　1.7％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(11月)　　0.3％
20:25　ブ・週次景気動向調査
20:30　ブ・経常収支(10月)　　-13.75億ドル
20:30　ブ・海外直接投資(10月)　　37.52億ドル
22:00　ブ・自動車販売台数(11月)　　21万7745台
24:00　米・製造業受注(10月)　-2.6％　2.8％


香港・中国恒大集団の清算申し立て審理


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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