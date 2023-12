グラニフ×映画『ゴーストバスターズ』“ノーゴースト”ロゴやマシュマロマンのコラボアイテム

グラニフ(graniph)から、映画『ゴーストバスターズ』とのコラボレーションコレクションが登場。2023年12月12日(火)に発売される。

グラニフ×映画『ゴーストバスターズ』のコラボコレクション

1984年に公開されて以来、国境や世代を超えて愛され続けているSFコメディ映画の名作『ゴーストバスターズ』。今回のコラボレーションでは、作品の象徴的なモチーフを落とし込んだ全19アイテムが展開される。

象徴的な “ノーゴースト”ロゴのアイテム

中でもメインモチーフとして採用されているのが、オバケ撃退部隊“ゴーストバスターズ”のシンボルであるノーゴーストマーク。Tシャツやニット、スタジャン、フリース、スウェットパンツ、エコバッグなど、様々な手法でそのロゴマークをデザインしたアイテムが用意されている。

モコモコ素材のマシュマロマンパーカー&キャップ

また、主人公の1人であり、ゴーストバスターズのリーダー・レイが生み出してしまった怪物・マシュマロマンのアイテムも登場。その元ネタであるお菓子のマシュマロを思わせるモコモコとした素材感のパーカーやキャップ、アイコニックな怒り顔をデザインしたニットなどがラインナップする。

特別な店内装飾も登場

さらに、今回のコラボレーションを記念した特別な店内装飾も実施。ららぽーとEXPOCITYやららぽーと横浜、ストア&アート心斎橋、タカシマヤ ゲートタワーモール、ららぽーと福岡などの一部店舗で、ニューヨークの公衆電話をイメージしたイラストレーションの壁面から「ゴーストバスターズ」のカードをはがして持ち帰ることができる。

商品情報

グラニフ×映画『ゴーストバスターズ』

発売日:2023年12月12日(火)

予約販売:2023年11月29日(水)0:00〜12月11日(月)23:59

取扱店舗:グラニフ国内店舗、グラニフ公式オンラインストア

<店舗スペシャル装飾>

実施予定店舗:アミュプラザ長崎新館、イオンモール各務原、イオンモール倉敷、イオンモール浜松市野、イオンレイクタウンmori、サンシャインシティアルパ LIMITED STORE、ジ アウトレット北九州、ジ アウトレット湘南平塚、ストア&アート心斎橋、タカシマヤ ゲートタワーモール、ならファミリー、阪急西宮ガーデンズ、ららぽーとEXPOCITY、ららぽーと門真、ららぽーと福岡、ららぽーと横浜

TM & (C) 2023 Columbia Pictures Industries, Inc. All rights reserved.