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ポート　大幅高、販促支援サービスエネルギー領域で電力事業者からの成約単価改善／新興市場スナップショット

2023年11月28日 10:01

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記事提供元：フィスコ

*10:01JST <7047> ポート 2276 +74
大幅高。電気料金の値上げを受け、24年3月期第2四半期以降の販促支援サービスエネルギー領域で電力事業者からの成約単価が改善傾向にあると発表している。24年3月期通期の業績予想では、1ユーザーあたりの成約単価回復を計画に織り込んでおらず、単価改善は売上収益や利益にポジティブな影響を及ぼすという。今後、業績の変化で開示が必要となった場合は速やかに公表するとしている。《ST》

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