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アステナHDが固定資産を譲渡、譲渡益約778百万円を23年11月期に計上
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■資本効率の向上などに加えリモートワーク浸透で拠点を見直す
アステナHD(アステナホールディングス)<8095>(東証プライム)は11月27日の夕方、固定資産の譲渡を発表し、譲渡益約778百万円を2023年11月期の連結決算並びに個別決算において、特別利益に計上する予定とした。
譲渡対象の固定資産は、東京都北区豊島7丁目の土地2413.12㎡(建物の延床面積2091.45㎡)で、譲渡資産引渡日は2023年11月30日(予定)。中長期ビジョン実行に向け、資本効率の向上、財務体質の強化、成長投資資金確保、またリモートワークが浸透したことによる拠点の見直しを図る観点から譲渡する。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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