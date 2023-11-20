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アスカネット　大幅に3日ぶり反発、バーチャルライバー事務所運営のBETを子会社化、取得価額4.37億円／新興市場スナップショット

2023年11月20日 10:03

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記事提供元：フィスコ

*10:03JST <2438> アスカネット 716 +41
大幅に3日ぶり反発。業界最大手のバーチャルライバー事務所を運営するBET（東京都品川区）の発行株式を全て取得し、子会社化すると発表している。所属するバーチャルライバーは550人を超えるという。取得価額は4.37億円。子会社化でバーチャルライバー事務所としての成長に加え、アスカネットのフォトブック事業のノウハウを活かしたキャラクターグッズの企画・制作などでシナジー効果が期待できるとしている。《ST》

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