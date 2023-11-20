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今日の注目スケジュール：首都圏新築分譲マンション、中1年物ローンプライムレート、米景気先行指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：首都圏新築分譲マンション、中1年物ローンプライムレート、米景気先行指数など
＜国内＞
14:00 首都圏新築分譲マンション(10月) 4.1％
＜海外＞
10:15 中・1年物ローンプライムレート(LPR) 3.45％ 3.45％
10:15 中・5年物ローンプライムレート(LPR) 4.20％ 4.20％
20:25 ブ・週次景気動向調査
24:00 米・景気先行指数(10月) -0.6％ -0.7％
27:00 ブ・貿易収支(先週) 13.83億ドル
英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が記念講演会
台湾・総統選の立候補届け出(24日まで)
オーストリア・国際原子力機関(IAEA )理事会(24日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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