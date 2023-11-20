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今日の注目スケジュール：首都圏新築分譲マンション、中1年物ローンプライムレート、米景気先行指数など

2023年11月20日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：首都圏新築分譲マンション、中1年物ローンプライムレート、米景気先行指数など
＜国内＞
14:00　首都圏新築分譲マンション(10月)　　4.1％


＜海外＞
10:15　中・1年物ローンプライムレート(LPR)　3.45％　3.45％
10:15　中・5年物ローンプライムレート(LPR)　4.20％　4.20％
20:25　ブ・週次景気動向調査
24:00　米・景気先行指数(10月)　-0.6％　-0.7％
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　13.83億ドル


英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が記念講演会

台湾・総統選の立候補届け出(24日まで)

オーストリア・国際原子力機関(IAEA )理事会(24日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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