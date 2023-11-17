*22:52JST 【市場反応】米10月住宅着工件数・建設許可件数、予想上回りドル売り後退

米商務省が発表した10月住宅着工件数は前月比＋1.9％の137.2万戸と予想135.0万戸を上回った。住宅建設許可件数は前月比＋1.1％の148.7万戸と、前月から減少予想に反し増加。今後住宅着工件数が増加する可能性を示唆した。

予想を上回った結果を受け、米国債相場は伸び悩んだ。10年債利回りは4.4％から4.42％まで上昇。ドル売りが後退し、ドル・円は149円20銭から149円69銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0878ドルの高値から1.0862ドルまで反落。ポンド・ドルは1.2440ドルの高値から1.2416ドルまで反落した。

【経済指標】

・米・10月住宅着工件数：137.2万戸（予想：135.0万戸、9月：134.6万戸←135.8万戸）

・米・10月住宅建設許可件数：148.7万戸（予想：145.0万戸、9月：147.1万戸←147.1万戸）《KY》