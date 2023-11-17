*13:39JST 明豊エンタープライズ---ハウスセゾンエンタープライズ、Terra MotorsとEV充電事業で業務提携

明豊エンタープライズ＜8927＞は16日、子会社で、京都・滋賀を中心に建物管理を行うハウスセゾンエンタープライズが、Terra Motorsと業務提携契約を締結し、EV充電インフラ普及を推進していくことを発表。

ハウスセゾンエンタープライズは、”「住」を通して人と人を繋ぐ”を企業理念に、建物管理をはじめ、修繕工事や不動産賃貸仲介、不動産売買仲介の事業を展開。テラモーターズは、日本のEV化課題を解決すべく、EV充電インフラ「Terra Charge」事業を日本全国に展開し、環境構築に取り組んでいる。「Terra Charge」は、充電設備の設置工事から充電設備の専用アプリ等の管理運営までワンストップで行うサービス。

本業務提携により、ハウスセゾンエンタープライズが「Terra Charge」の提案窓口となることで、地域に密着した EV充電インフラの普及が可能となる。《SI》