Chilli Beans.の新作アルバム『Welcome to My Castle』全13曲を収録

Chilli Beans.(チリビーンズ.)の新作アルバム『Welcome to My Castle』が、2023年12月13日(水)にリリースされる。

Chilli Beans.の新作アルバム『Welcome to My Castle』

2月に3rd EP「mixtape」を、8月に4th EP「for you」を連続リリース、さらには総動員数1万人を突破したバンド最大規模の全国ツアー「for you TOUR」を完走するなど、超多忙な2023年を走り抜けたChilli Beans.。

新曲9曲を含む全13曲を収録

充実の1年を締めくくるようにリリースされる『Welcome to My Castle』は、バンドにとって通算2枚目となる新作フルアルバムだ。文字通り「Chilli Beans.の城に招待する」というコンセプトのもと作られた1枚で、TVアニメ『ONE PIECE』エンディングテーマ「Raise」、テレビドラマ『時をかけるな、恋人たち』主題歌「I like you」など全13曲を収録。そのうち、9曲が本作のために書き下ろされた楽曲となっている。

初回限定盤には映像作品を収録

アルバムは通常盤とスペシャルBOX仕様となった初回生産限定盤の2形態でリリース。限定盤にはCDに加えて、メンバーが突然のオフ日に夏休みを過ごす様子を収録した映像作品「OFF BEANS. 遅れてきた夏休み 2023」とフォトブックが付属。また、アルバム封入特典のシリアル番号を使った抽選に応募すると、当選者は都内某所で行われる購入者限定イベントへと招待される。

作品情報

Chilli Beans. 新作アルバム『Welcome to My Castle』

リリース日:2023年12月13日(水)

CD盤価格:

・初回生産限定盤(CD+DVD) 7,700円

CD + DVD + photo book(スペシャルBOX仕様)

・初回生産限定盤(CD+Blu-ray Disc) 7,700円

CD + Blu-ray + photo book(スペシャルBOX仕様)

・通常盤(CDのみ) 3,410円

<収録内容>



■CD ※全3形態共通

[Disc -1]

01. Intro(新録)

02. Hello bad boy(新録)

03. Welcome(新録)

04. aaa

05. My life is saikooo(新録)

06. doll(新録)

07. stressed(新録)

08. you n me

09. wonderland(新録)

10. 105☻(新録)

11. Raise

12. spark(新録)

13. I like you



■DVD/Blu-ray Disc

「OFF BEANS. 遅れてきた夏休み 2023」