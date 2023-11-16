Ｗａｑｏｏ　ストップ安売り気配、24年9月期の営業利益予想76.2％減、先行投資や営業強化で／新興市場スナップショット

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ストップ安売り気配。24年9月期の営業損益予想を前期比76.2％減の0.66億円の黒字と発表している。売上高予想は18.9％増の20.52億円としているが、薬用炭酸ヘッドスパ育毛剤を成長軌道に乗せるための先行投資や血液由来加工療法の営業強化などで減益になる見込み。同時に発表した23年9月期の営業損益は2.77億円の黒字（前期実績0.39億円の赤字）で着地し、会社計画（2.50億円の黒字）を上回った。《ST》