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東証業種別ランキング：石油・石炭製品が上昇率トップ
*15:39JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が上昇率トップ
石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか精密機器、電気機器、ゴム製品、小売業なども上昇。一方、保険業が下落率トップ。そのほか銀行業、電力・ガス業、水産・農林業、建設業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 石油・石炭製品 ／ 1,438.92 ／ 6.42
2. 精密機器 ／ 10,505.67 ／ 4.78
3. 電気機器 ／ 4,102.45 ／ 3.21
4. ゴム製品 ／ 4,410.17 ／ 2.15
5. 小売業 ／ 1,648.37 ／ 1.98
6. サービス業 ／ 2,615.19 ／ 1.97
7. 化学工業 ／ 2,356.8 ／ 1.93
8. 不動産業 ／ 1,716.7 ／ 1.83
9. 機械 ／ 2,657.54 ／ 1.76
10. 証券業 ／ 473.41 ／ 1.66
11. 非鉄金属 ／ 1,153.5 ／ 1.59
12. 金属製品 ／ 1,298.05 ／ 1.34
13. 卸売業 ／ 3,302.92 ／ 1.06
14. 繊維業 ／ 674.12 ／ 0.97
15. 情報・通信業 ／ 5,271.5 ／ 0.92
16. 医薬品 ／ 3,440.16 ／ 0.73
17. 輸送用機器 ／ 4,515.79 ／ 0.51
18. 鉄鋼 ／ 745.99 ／ 0.47
19. 空運業 ／ 240.04 ／ 0.39
20. パルプ・紙 ／ 517.66 ／ 0.38
21. ガラス・土石製品 ／ 1,262.24 ／ 0.38
22. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,551.99 ／ 0.20
23. 海運業 ／ 1,356.56 ／ 0.18
24. その他製品 ／ 4,370.26 ／ 0.03
25. その他金融業 ／ 889.48 ／ 0.01
26. 食料品 ／ 2,221.27 ／ 0.00
27. 陸運業 ／ 2,062.2 ／ -0.04
28. 鉱業 ／ 601.09 ／ -0.07
29. 建設業 ／ 1,506.21 ／ -0.49
30. 水産・農林業 ／ 529.35 ／ -0.61
31. 電力・ガス業 ／ 469.92 ／ -0.90
32. 銀行業 ／ 258.01 ／ -1.65
33. 保険業 ／ 1,686.98 ／ -1.85《CS》
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