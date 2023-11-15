*15:39JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が上昇率トップ

石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか精密機器、電気機器、ゴム製品、小売業なども上昇。一方、保険業が下落率トップ。そのほか銀行業、電力・ガス業、水産・農林業、建設業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 石油・石炭製品 ／ 1,438.92 ／ 6.42

2. 精密機器 ／ 10,505.67 ／ 4.78

3. 電気機器 ／ 4,102.45 ／ 3.21

4. ゴム製品 ／ 4,410.17 ／ 2.15

5. 小売業 ／ 1,648.37 ／ 1.98

6. サービス業 ／ 2,615.19 ／ 1.97

7. 化学工業 ／ 2,356.8 ／ 1.93

8. 不動産業 ／ 1,716.7 ／ 1.83

9. 機械 ／ 2,657.54 ／ 1.76

10. 証券業 ／ 473.41 ／ 1.66

11. 非鉄金属 ／ 1,153.5 ／ 1.59

12. 金属製品 ／ 1,298.05 ／ 1.34

13. 卸売業 ／ 3,302.92 ／ 1.06

14. 繊維業 ／ 674.12 ／ 0.97

15. 情報・通信業 ／ 5,271.5 ／ 0.92

16. 医薬品 ／ 3,440.16 ／ 0.73

17. 輸送用機器 ／ 4,515.79 ／ 0.51

18. 鉄鋼 ／ 745.99 ／ 0.47

19. 空運業 ／ 240.04 ／ 0.39

20. パルプ・紙 ／ 517.66 ／ 0.38

21. ガラス・土石製品 ／ 1,262.24 ／ 0.38

22. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,551.99 ／ 0.20

23. 海運業 ／ 1,356.56 ／ 0.18

24. その他製品 ／ 4,370.26 ／ 0.03

25. その他金融業 ／ 889.48 ／ 0.01

26. 食料品 ／ 2,221.27 ／ 0.00

27. 陸運業 ／ 2,062.2 ／ -0.04

28. 鉱業 ／ 601.09 ／ -0.07

29. 建設業 ／ 1,506.21 ／ -0.49

30. 水産・農林業 ／ 529.35 ／ -0.61

31. 電力・ガス業 ／ 469.92 ／ -0.90

32. 銀行業 ／ 258.01 ／ -1.65

33. 保険業 ／ 1,686.98 ／ -1.85《CS》