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オープンH　大幅続落、今期の営業減益見通しをネガティブ視

2023年11月15日 14:18

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記事提供元：フィスコ

*14:18JST オープンH---大幅続落、今期の営業減益見通しをネガティブ視
オープンH＜3288＞は大幅続落。前日に23年9月期の決算を発表、営業利益は1423億円で前期比19.2％増となり、従来計画の1410億円並みの水準で着地。一方、24年9月期は1240億円で同12.9％減と2ケタ減益の見通し。上場以降は連続増益基調が続いてきていただけにネガティブな反応が先行している。戸建て・マンションの販売減に伴う粗利の減少を見込んでいるもよう。《ST》

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