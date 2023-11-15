関連記事
オープンH 大幅続落、今期の営業減益見通しをネガティブ視
記事提供元：フィスコ
*14:18JST オープンH---大幅続落、今期の営業減益見通しをネガティブ視
オープンH＜3288＞は大幅続落。前日に23年9月期の決算を発表、営業利益は1423億円で前期比19.2％増となり、従来計画の1410億円並みの水準で着地。一方、24年9月期は1240億円で同12.9％減と2ケタ減益の見通し。上場以降は連続増益基調が続いてきていただけにネガティブな反応が先行している。戸建て・マンションの販売減に伴う粗利の減少を見込んでいるもよう。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- シンバイオ製薬 3Q減収、コロナ禍に加え季節性インフルエンザの流行により継続する症例当たり薬剤使用量の減少傾向が要因 11/15 14:28
- クリアル 2Q増益、「CREAL」に加えて「CREAL PB」、「CREAL PRO」ともに順調に成長 11/15 14:14
- ミマキエンジニアリング 2Qは増収・増益、営業利益以下の通期予想を上方修正 11/15 14:08
- ミダックホールディングス 配当予想の修正、期末配当1株当たり8円 11/15 14:04
- ミダックホールディングス 2Qは2ケタ増収・増益、期末配当の増配を発表 11/15 13:59