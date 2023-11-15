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今日の注目スケジュール：GDP速報値、中小売売上高、米小売売上高など

2023年11月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP速報値、中小売売上高、米小売売上高など
＜国内＞
08:50　GDP速報値(7-9月)　-0.4％　4.8％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
13:30　設備稼働率(9月)　　0.5％
13:30　鉱工業生産(9月)　　0.2％


＜海外＞
10:20　中・中期貸出ファシリティ金利(1年物)　2.50％　2.50％
11:00　中・鉱工業生産指数(10月)　4.6％　4.5％
11:00　中・小売売上高(10月)　7.0％　5.5％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(10月)　3.1％　3.1％
11:00　中・不動産投資(10月)　-9.1％　-9.1％
11:00　中・住宅販売(10月)　　-3.2％
11:00　中・調査失業率(10月)　5.0％　5.0％
16:00　英・消費者物価コア指数(10月)　　6.1％
16:00　英・生産者物価産出指数(10月)　　-0.1％
19:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(9月)　　0.6％
19:00　欧・ユーロ圏貿易収支(9月)　　67億ユーロ
22:30　米・小売売上高(10月)　-0.4％　0.7％
22:30　米・生産者物価コア指数(10月)　　2.7％
22:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(11月)　-2.1　-4.6
24:00　米・企業在庫(9月)　0.4％　0.4％
25:00　露・GDP(7-9月)　　4.9％


米・APEC首脳会議(17日まで)

欧・欧州委員会(EC)が経済予測を発表

シンガポール・フィンテックフェスティバル17日まで)、国際通貨基金(IMF)専務理事が講演

独・30年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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