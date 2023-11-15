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今日の注目スケジュール：GDP速報値、中小売売上高、米小売売上高など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP速報値、中小売売上高、米小売売上高など
＜国内＞
08:50 GDP速報値(7-9月) -0.4％ 4.8％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
13:30 設備稼働率(9月) 0.5％
13:30 鉱工業生産(9月) 0.2％
＜海外＞
10:20 中・中期貸出ファシリティ金利(1年物) 2.50％ 2.50％
11:00 中・鉱工業生産指数(10月) 4.6％ 4.5％
11:00 中・小売売上高(10月) 7.0％ 5.5％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(10月) 3.1％ 3.1％
11:00 中・不動産投資(10月) -9.1％ -9.1％
11:00 中・住宅販売(10月) -3.2％
11:00 中・調査失業率(10月) 5.0％ 5.0％
16:00 英・消費者物価コア指数(10月) 6.1％
16:00 英・生産者物価産出指数(10月) -0.1％
19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(9月) 0.6％
19:00 欧・ユーロ圏貿易収支(9月) 67億ユーロ
22:30 米・小売売上高(10月) -0.4％ 0.7％
22:30 米・生産者物価コア指数(10月) 2.7％
22:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(11月) -2.1 -4.6
24:00 米・企業在庫(9月) 0.4％ 0.4％
25:00 露・GDP(7-9月) 4.9％
米・APEC首脳会議(17日まで)
欧・欧州委員会(EC)が経済予測を発表
シンガポール・フィンテックフェスティバル17日まで)、国際通貨基金(IMF)専務理事が講演
独・30年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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