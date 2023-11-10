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高島 2024年3月期の中間配当金を実施、１株当たり80円
記事提供元：フィスコ
*15:08JST 高島---2024年3月期の中間配当金を実施、１株当たり80円
高島＜8007＞は9日、2023年9月30日を基準日とする利益剰余金の配当（中間配当）を行うことを発表。
同社は、2024年3月期第2四半期累計（2023年4月-9月）の業績等を勘案し、2024年3月期の中間配当金を前回予想から10円増配し、１株当たり80円の配当を実施する。配当金総額は3.56億円で、効力発生日は12月11日である。《SO》
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