セレンディップ　ストップ高買い気配、24年3月期の営業利益予想を上方修正、自動車国内生産が高水準／新興市場スナップショット

*09:45JST <7318> セレンディップ 1682 カ -

ストップ高買い気配。24年3月期の営業利益予想を従来の4.47億円から6.00億円（前期実績3.25億円）に上方修正している。モノづくり事業で上期の自動車メーカーの国内生産が想定以上に高水準で推移したため。第2四半期累計（23年4-9月）の営業利益は前年同期比933.9％増の3.97億円で着地した。モノづくり事業のほか、フィナンシャル・アドバイザリーなどのインベストメント事業が好調に推移した。《ST》