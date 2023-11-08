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スパイダープラス　大幅に4日続伸、23年12月期第3四半期の営業赤字縮小、建設DXサービスが順調に増加／新興市場スナップショット

2023年11月8日 10:21

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記事提供元：フィスコ

*10:21JST <4192> スパイダープラス 587 +29
大幅に4日続伸。23年12月期第3四半期累計（23年1-9月）の営業損益を3.65億円の赤字（前年同期実績7.53億円の赤字）と発表している。建設DXサービス「SPIDERPLUS」が建設業界のIT投資需要を取り込み、ID数や契約社数が順調に増加した。各種検査オプション機能の販売などアップセルにも注力した結果、1契約ID当たりの契約単価が向上したことも赤字縮小に寄与した。通期予想は6.98億円の赤字で据え置いた。《ST》

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