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タスキ 大幅に4日続伸、24年9月期の営業利益予想30.4％増、年間配当予想は増配の52円／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:31JST <2987> タスキ 1510 +143
大幅に4日続伸。24年9月期の営業利益予想を前期比30.4％増の31.70億円と発表している。新築投資用IoTレジデンスの企画開発を推進するとともに中小企業、小規模事業者向けの不動産融資サービスの提供に努める。年間配当予想は52.00円で、前期（50.00円）から増配する。23年9月期の営業利益は41.7％増の24.30億円で着地した。新築投資用IoTレジデンス販売と開発用地販売の合計で25件増の64件の引渡しを行い、利益が拡大した。《ST》
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