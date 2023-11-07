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ＧＭＯメディア　年初来高値、23年12月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想も96円に増額修正／新興市場スナップショット

2023年11月7日 09:31

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記事提供元：フィスコ

*09:31JST <6180> ＧＭＯメディア 3215 +367
年初来高値。23年12月期の営業利益予想を従来の3.80億円から5.10億円（前期実績3.10億円）に上方修正している。社会人向け領域のアフィリエイト広告収益が国や公共団体のリスキリング支援による新規需要増で予想を上回ったため。アドネットワーク広告収益も順調に推移し、利益拡大の要因となる見通し。併せて期末配当予想を従来の73.00円から96.00円（前期末実績54.00円）に増額修正した。《ST》

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